هل يقترب شبح الإقالة من ساري؟ من قبل beIN SPORTS August 7, 2020 15:30 2:18 دقيقة هل أصبح مستقبل ماوريسيو ساري مع فريق يوفنتوس مرتبطاً أكثر بمسار فريقه في دوري الأبطال، وبمدى قدرته على جلب اللقب الأوروبي إلى خزائن السيدة العجوز؟ تقارير إخبارية أولمبيك ليون دوري أبطال أوروبا يوفنتوس يوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مانشستر سيتي وريال مدريد – التغطية الخاصة 3:16 دقيقة ديبالا متواجد في تشكيلة يوفنتوس ضد ليون 2:34 دقيقة ميسي وحلم التتويج مجدداً بلقب دوري الأبطال 3:03 دقيقة باريس سان جيرمان يتأهب للسفر إلى البرتغال 2:18 دقيقة هل يقترب شبح الإقالة من ساري؟ 1:49 دقيقة بنزيمة.. علامة فارقة في صفوف الـ"ميرينغي" 0:25 دقيقة غوارديولا: "مواجهة ريال مدريد لا تتحمل الخطأ" 20:52 دقيقة سيتين يدافع عن برشلونة ويحذر من نابولي 0:35 دقيقة النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما 0:35 دقيقة بين الـ"سيتي" وريال مدريد ... من سيثبت علو كعبه؟