كريستيانو رونالدو الذي منح يوفنتوس بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد تسجيله ثلاثية تاريخية في مرمى اتلتيكو مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي، أصبح قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في المباراة أمام أياكس أمستردام بعد عودته للتدريب مع فريقه.

وسوف تحسم مشاركة كريستيانو رونالدو من عدمها بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة التي تؤكد إمكانية مشاركته من عدمها.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن رونالدو استعاد عافيته ويمكنه المشاركة في المباراة، وانه سيخضع للتقييم الفني والبدني الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان سيرافق الفريق في مشواره إلى يوهان كرويف أرينا الأربعاء.

اخر اخبار كريستيانو رونالدو

في المقابل أشارت وسائل إعلامية أخرى وصفحات رسمية لإعلاميين إيطاليين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن رونالدو سيكون من ضمن التشكيلة التي ستشارك امام اياكس، لكنه قد لا يكون أساسياً.

ونقلت عن المدير الفني ليوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن رونالدو لائق بدنياً للمشاركة في المباراة، وأن رونالدو طالبه بإشراكه في المباراة أمام ميلان يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإيطالي، لكنه فضل إراحته.

كذلك أكد جواو كانسيلو زميل ومواطن رونالدو أنهما جاهزان للمباراة المرتقبة أمام أياكس أمستردام وقال: لقد تدربت انا وكريستيانو مع الفريق وأعتقد أنه سيقوم بكل ما يمكنه ليؤكد أنه شفي تماما وقادر على المشاركة. الكلمة الأخيرة تعود لأليغري طبعاً لكنني اعتقد أن كريستيانو سيكون موجوداً مع الفريق.

وفي تصريح لإذاعة "دي دجاي" قال نجم منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق أندريا بيرلو: "يوفنتوس قادر على الفوز على اياكس مع وبدون كريستيانو رونالدو.. هو لاعب عظيم بدون شك، لكن علينا ان لا ننسى أن لدى يوفنتوس مدرب كبير جداً مثل أليغري يؤكد عاما بعد عام أنه واحد من أفضل المدربين حالياً".

يذكر أنه سبق لرونالدو أن خاض خمس مباريات في مواجهة أياكس خرج منها دائماً منتصراً، ونجح بهز شباك الفريق الهولندي بسبعة أهداف.