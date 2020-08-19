هل سيكون ليون "الحصان الأسود" في دوري الأبطال؟ من قبل beIN SPORTS August 19, 2020 13:19 2:39 دقيقة يحاول ليون "الطموح" أن يكون الحصان الأسود في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن وصل لمحطة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة يوفنتوس ومانشستر سيتي. تقارير إخبارية أولمبيك ليون دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ ليون -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة الصحافة الفرنسية تشيد بإنجاز باريس سان جيرمان 0:37 دقيقة فينغر ينفي عرض خدماته على الاتحاد الهولندي 2:02 دقيقة توخيل: كنت متوتراً ولم أشعر بالراحة رغم التقدم 3:10 دقيقة الخليفي: اللاعبون تغلبوا على الصعاب واستحقوا الفوز 3:57 دقيقة سيلفا يمتدح ريكو ويشعر بالفخر تجاه سان جيرمان 2:35 دقيقة دي ماريا سعيد من أجل جماهير باريس سان جيرمان 4:31 دقيقة سان جيرمان يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي الأبطال 6:44 دقيقة غنابري: بايرن هو المرشح الأول للتتويج بلقب الأبطال 6:27 دقيقة المدرب الهولندي كومان يصل إلى برشلونة 0:33 دقيقة لاتسيو يهاجم سيلفا بعد انتقاله إلى ريال سوسييداد