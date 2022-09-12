هل بايرن ميونيخ في أزمة قبل مواجهة برشلونة؟ من قبل beIN SPORTS September 12, 2022 21:13 3:22 دقيقة علامات استفهام كبيرة رسمها بايرن ميونيخ بعد أن واصل نزْف النقاط محلياً بتعادله للجولة الثالثة على التوالي، ما جعل بدايةَ مَوسمه في أولِ ستّ جولات من الدوري الألماني هي الأسوأ ُ منذ موسم 2010 - 2011. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ برشلونة -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة باير ليفركوزن يواجه ضيفه أتليتيكو مدريد 3:22 دقيقة هل بايرن ميونيخ في أزمة قبل مواجهة برشلونة؟ 2:16 دقيقة البرسا في الموعد الكبير على الأراضي البافارية 3:17 دقيقة غريزمان يثير سجالا غريباً بين أتليتيكو وبرشلونة 0:30 دقيقة تأجيل 3 مباريات في البرميرليغ بينها تشلسي وليفربول 0:40 دقيقة زفيريف ينسحب من المشاركة في كأس ديفيس 0:56 دقيقة ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد 0:59 دقيقة مشروع تجميل الدوحة للحفاظ على الهوية القطرية 2:51 دقيقة طوابع فردية لدول المنتخبات المشاركة في المونديال 1:45 دقيقة سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022