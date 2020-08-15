هل الأرجنتيني بوكيتينو مرشح لتدريب برشلونة؟ من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 00:30 1:39 دقيقة مراسلنا أشرف بن عياد يتحدّث عن المدرب القادم لفريق برشلونة الذي يعيش على وقع هزيمة مذلة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ. مقابلات تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا برشلونة الإسباني بوكيتينو برشلونة ماوريسيو بوكيتينيو -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة هل الأرجنتيني بوكيتينو مرشح لتدريب برشلونة؟ 2:14 دقيقة لقطة طريفة بين غارسيا وكورنيه! 3:03 دقيقة غوارديولا: "فرصة ستيرلينغ تلخص كل شيء" 1:30 دقيقة دي بروين يشرح أسباب الهزيمة أمام ليون 1:27 دقيقة ديمبيلي يكشف عن حديثه مع غارسيا قبل الثنائية 5:02 دقيقة ليون يقصي مانشستر سيتي ويواصل مغامرته 0:44 دقيقة مونشنغلادباخ يفوز ودياً على دويسبورغ 1:06 دقيقة دورة براغ: هاليب إلى النهائي لملاقاة مرتنز 1:12 دقيقة أرسنال ينفصل عن مدير الكرة سانليهي 0:43 دقيقة صافرات الاستهجان تجتاح لاعبي برشلونة