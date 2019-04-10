وحقق توتنهام الفوز الأول "القاري" له على ملعبه الجديد "توتنهام هوتسبير ستاديوم" كما خطا الفريق اللندني خطوة قد تكون الأولى له في تاريخه نحو الدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية الأم.

ولعب الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس دوراً كبيراً في فوز فريقه بتصديه في الشوط الأول لركلة جزاء لمهاجم سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد أن منحت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") الضيوف فرصة ذهبية بعد قرابة ربع ساعة من بداية المباراة، مع احتساب الحكم ركلة جزاء لسيتي بسبب وجود لمسة يد على داني روز غيرت مسار تسديدة لرحيم سترلينغ، بعدما كان قد اكتفى بداية باحتساب ركلة ركنية.

وتعرّض توتنهام لضربة قوية بخروج هاري كاين مصابا في الكاحل الأيسر أثناء محاولته قطع كرة للاعب سيتي فابيان ديلف في الدقيقة 55، وستثير إصابته قلق توتنهام لوقوعها في مرحلة حاسمة من الموسم، علما بأن قائد المنتخب الإنكليزي غاب لنحو شهر مطلع العام لإصابة في الكاحل نفسه، وعاد للفريق في 23 شباط/فبراير

توتنهام ومانشستر سيتي التغطية المفصلة

نهاية المباراة بفوز توتنهام بهدف وحيد على ملعبه "توتنهام هوتسبير ستاديوم".

الدقائق الأخيرة تشهد ضغطاً كبيراً من لاعبي مانشستر سيتي من أجل إدراك التعادل، ولم تفلح المحاولات المتكررة، ولا الدفع المتأخر لغوارديولا بنجميه دي بروين وسانيه في الدقيقة ما قبل الأخيرة، بدلا من الإسباني دافيد سيلفا والجزائري رياض محرز في تغيير النتيجة.

د93 - كاد سون أن ينهي المباراة بفوز توتنهام بهدفين نظيفين لولا تدخل حارس سيتي الحاسم.

د78- الكوري الجنوبي سون يقوم بمجهود فردي رائع داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي بعد تلقيه تمريرة من اريكسن، ويفتتح التسجيل لتوتنهام بتسديدة قوية عجز ايديرسون عن صدها!

د71- غابريال جيسوس يدخل مكان سيرجيو أغويرو.

النتيجة ما زالت بيضاء مع تبقي حوالي 20 دقيقة على نهاية المباراة.

د58- ضربة قوية لتوتنهام بخروج نجم الفريق هاري كاين مصاباً بالكاحل والمدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو يستبدله بالبرازيلي لوكاس مورا.

د48- الكوري سون كاد يخادع حارس مانشستر سيتي بتسديدة بعيدة المدى وجميلة بقدمه اليسرى، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

د47- هوغو لوريس يتألق مجدداً في التصدي لتسديدة قوية من رحيم ستيرلينغ من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من أغويرو من الناحية اليمنى.

انطلاق الشوط الثاني

الشوط الأول ينتهي من دون أهداف. الفريقان حاولا مراراً الوصول إلى الشباك لكن الحارسين كانا دائماً في المرصاد خصوصاً الفرنسي هوغو لوريس الذي منع سيرجيو أغويرو من افتتاح التسجيل من ركلة جزاء في وقت مبكر. سيتي لم يكن في أفضل حالاته وتوتنهام افتقد للتركيز في خط المقدمة وعليه الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

د42- ركلة حرة لتوتنهام من مسافة مناسبة لداني روز من أجل افتتاح التسجيل، لكن حارس سيتي لم يجد صعوبة في السيطرة على الكرة.

خشونة مفرطة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر الشوط الأول والحكم يتدخل لفض النزاع بين كاين وفرناندينيو، والأخير ينجو من نيل بطاقة صفراء مستحقة.

د24- كاد توتنهام أن يفتتح التسجيل عبر مهاجمه هاري كاين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن حارس سيتي البرازيلي ايديرسون كان له بالمرصاد!

د13-الحارس الدولي الفرنسي هوغو لوريس يتصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعد أن احتسب الحكم لمسة يد على داني روز داخل منطقة الجزاء اثر تسديدة لرحيم ستيرلينغ بعد رجوعه للفار. فرصة كبيرة ضائعة للضيوف للتقدم بالنتيجة!

د8- أولى الفرص الخطرة في المباراة كانت لتوتنهام عندما توغل الفرنسي موسى سيسوكو على الجانب الأيسر وعكس كرة عرضية إلى ديلي ألي لكن الأخير سدد الكرة على الطائر فوق المرمى!

انطلاق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

التشكيلتان الرسميتان للفريقين