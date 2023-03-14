ففي عمر 22 عاماً و236 يوماً سجل هالاند خماسية في شباك فريق لايبتسيغ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليدخل تاريخ المسابقة.

أهداف هالاند الـ 33 أحرزها في 25 مباراة خاضها في المسابقة وهو أقل عدد من المباريات يتمكن خلالها أي لاعب في دوري الأبطال من تسجيل هذا العدد من الأهداف.

أهداف هالاند الـ33 سجلت بواقع 8 أهداف في 6 مباريات مع زالتسبورغ النمساوي و15 هدف في 13 مباراة مع دورتموند و10 أهداف في 6 مباريات مع مانشستر سيتي.

كما أنها سجلت بواقع 18 هدف في الشوط الأول و15 هدف في الشوط الثاني.

وهذا هو الهاتريك الخامس للمهاجم النرويجي الشاب هذا الموسم في كل المسابقات علماً بأنه ثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل خماسية في مباراة واحدة في المسابقة بعد كل من البرازيلي لويس أدريانو الذي أحرز خمسة أهداف لشاختار الأوكراني في شباك باتي بوريسوف في تشرين الأول/أكتوبر 2014 وميسي الذي سجل 5 أهداف لبرشلونة في مرمى ليفركوزن في آذار/مارس عام 2012.

