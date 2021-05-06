وظهر هازارد وهو يضحك بعد خسارة فريقه ريال مدريد الإسباني أما مضيفه تشيلسي الإنكليزي 2-0 الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخروجه من البطولة.

وتركت صورة هازارد الذي كان يضحك مع لاعبي فريقه السابق تشيلسي انطباعات سيئة لدي العديد من جماهير ريال مدريد، إذ بدأت المطالبة ببيعه وتمّ وصفه بالمستهتر خاصة وأنه لم يقدم شيئاً يذكر في إياب نصف النهائي.

ونشر هازارد بياناً في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت اليوم الخميس جاء فيه: "أنا أسف، لقد قرأت اليوم الكثير من الآراء عني، لم يكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد".

وتابع: "دائماً كان حلمي اللعب مع ريال مدريد وقد جئت إلى هنا للفوز" مؤكداً ضرورة التركيز على ما تبقى من مباريات في الدوري الإسباني للفوز بلقب الليغا.

وهاجم عشاق ريال مدريد إيدين هازارد عقب انتشار مقطع فيديو يضحك به مع بعض زملائه السابقين في تشيلسي، إذ ودّع ريال مدريد دوري الأبطال بعدما فشل في تعويض نتيجة الذهاب 1-1.

ويملك ريال مدريد حظوظاً جيدة للفوز بلقب الدوري الإسباني بشرط الفوز بمبارياته الأربع المتبقية.