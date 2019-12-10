وصار رصيد نابولي 12 نقطة وتأهل ثانياً خلف ليفربول الأول 13 نقطة بعد فوز الأخير على مستضيفه سالزبورغ النمساوي الذي تحول للمنافسة في الدوري الأوروبي، أما غنك فودع المنافسات القارية لهذا الموسم وفي جعبته نقطة واحدة.

وأخطأ حارس الفريق الضيف مارتن فانديفورد مبكراً فأهدى ميليك الهدف الأول في الدقيقة 3، مفسداً إحتفاله بكونه أصغر حارس مرمى في تاريخ الأبطال بعد أن لعب بعمر 17 عاماً و287 يوماً.

وضاعف ميليك النتيجة في الدقيقة 26، قبل أن ينبري لركلة جزاء ويودعها المرمى في الدقيقة 38، منهياً المهمة تماماً من الحصة الأولى.

وأصبح ميليك ثالث لاعب يسجل ثلاثية لفريق إيطالي في دوري أبطال أوروبا خلال الشوط الأول بعد الإيطاليين ماركو سيموني لميلان في مرمى روزنبرغ النرويجي في أيلول/سبتمبر 1996، وسيموني إينزاغي للاتسيو في مرمى مرسيليا الفرنسي في آذار/مارس 2000 بحسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وأكمل نابولي مهرجانه التهديفي بهدف احتفالي لميرتنز الذي سجل من ركلة جزاء تسبب بها كاسبر دي نروي بلمسه الكرة بيده داخل المنطقة، لكي يسجل في مباراته الـ300 بقميص النادي الجنوبي في كافة المسابقات (75).