نونو غوميش يدعم إقامة مباريات دوري الأبطال في لشبونة من قبل beIN SPORTS June 9, 2020 23:50 1:04 دقيقة أكد اللاعب البرتغالي السابق نونو غوميش أن خوض ماتبقى من مباريات دوري أبطال أوروبا في مكان واحد فكرة جيدة، وأن التفكير في لعبها في لشبونة أمر جيد. -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة إنهاء موسم المستويين الثالث والرابع في إنكلترا 2:33 دقيقة ماريو بالوتيلي يتعرّض لموقف محرج ! 0:32 دقيقة كانتي يشارك في تدريبات تشيلسي الجماعية 6:23 دقيقة رفض استئناف ليون وتعليق هبوط أميان وتولوز 0:36 دقيقة لالانا سيبقى مع ليفربول حتى نهاية الموسم 0:48 دقيقة الموسم الكروي اللبناني ينطلق في 29 يوليو 5:38 دقيقة آخر أخبار جاهزية ميسي واستئناف الليغا 2:30 دقيقة منتخب تونس أول منتخب يستأنف التدريبات في العالم 5:06 دقيقة فرنسا تنتظر قرار مجلس الدولة 4:00 دقيقة أندية إيطاليا ترفض حسم اللقب بطريقة حسابية