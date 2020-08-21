نهائي دوري الأبطال أحد محاور اجتماع ماكرون وميركل من قبل beIN SPORTS August 21, 2020 15:58 0:57 دقيقة نهائي دوري الأبطال بين طرف فرنسي وآخر ألماني، كان أحد محاور الاجتماع بين الرئيس ماكرون، والمستشارة ميركل حيث تمنّى كلٌ منهما الفوز للفريق الأفضل وأكدا أن النتيجة لن تؤثر على صداقتهما. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة جولة حاسمة ومثيرة في الدوري القطري 0:13 دقيقة أوليفر كان: بايرن متعطّش للتتويج باللقب 0:35 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل تحضيراته للنهائي 0:31 دقيقة برشلونة يقدم لاعبه الجديد بيدري 1:16 دقيقة الشحانية يهبط للدرجة الثانية 1:23 دقيقة تقارير جديدة عن إمكانية مغادرة ميسي لبرشلونة 15:06 دقيقة لوبيتيغي: "الجميع على أتم الاستعداد لمباراة إنتر" 0:45 دقيقة قطر تتقدّم رسمياً بطلب استضافة كأس آسيا 2027 8:34 دقيقة كونتي يثق بقدرة فريقه على الفوز بلقب يوروبا ليغ 0:36 دقيقة أورساتو حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020