نهائي دوري أبطال أوروبا: كومان لن يدخر جهداً للظفر باللقب من قبل beIN SPORTS August 22, 2020 16:19 0:44 دقيقة أكد كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ أنه سيبذل ما بوسعه في المواجهة أمام ناديه السابق باريس سان جيرمان من أجل الفوز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ نهائي دوري أبطال أوروبا كينغسلي كومان -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان 0:44 دقيقة كومان لن يدخر جهداً للظفر باللقب 0:40 دقيقة 3 آلاف شرطي لحفظ الأمن في باريس خلال نهائي الأبطال 0:49 دقيقة بكنباور يرى أن سان جيرمان "ليس لديه نقاط ضعف" 0:58 دقيقة لحظات تتويج إشبيلية بلقب الـ"يوروبا ليغ" 1:19 دقيقة دييغو كارلوس غمرته الدموع ! 1:42 دقيقة دي يونغ عرف بأنه سيكون أساسياً في هذا التوقيت ! 1:45 دقيقة خيسوس نافاس: "الفريق يستحق هذا الإنجاز" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "هذا الفريق لا يستسلم" 1:48 دقيقة بونو يهدي لقب الـ"يوروبا ليغ" للشعب المغربي