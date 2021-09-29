وسجل بنفيكا مبكراً عبر الأوروغوياني داروين نونيز 3، ثم أضاف رافا سيلفا الهدف الثاني 69، قبل أن يحول نونيز ركلة جزاء أعلنها الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو بسبب لمسة يد على الظهير الأميركي سيرجينو دست إلى هدف ثالث 79.

ولكي تزيد أوجاع كومان طُرد مدافعه إيريك غارسيا 87 بعد نيله الإنذار الثاني.

وهذه الخسارة الثانية توالياً لبرشلونة وبذات النتيجة بعدما سقط أمام بايرن ميونيخ في كامب نو ضمن الجولة الأولى.

ويمر برشلونة بفترة صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رونالد كومان، متأثراً برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويأتي هذا السقوط في امتحان بنفيكا قاسياً قبيل مواجهة صعبة تنتظره السبت في العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.

وكان كومان يأمل أن يؤجل قرار الإدارة بالتخلي عنه من خلال الفوز معولاً على المعنويات الجيدة للاعبيه بعد الفوز على ليفانتي 3-0 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري.

لكن الرياح البرتغالية جاءت عكس ما اشتهته السفن الكاتالونية، إذ بدأت المباراة بضغط مبكر من بنفيكا، ونجح نونيز في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بمجهود فردي رائع داخل المنطقة قبل أن يسدد أرضية إلى يمين الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وبعد محاولات عدة من جانب برشلونة للتعديل، انتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 69، حيث استغل دربكة داخل المنطقة وسدد في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 76، احتسب الحكم ركلة جزاء لبنفيكا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، فانبرى لها نونيز وعمّق جراج الكاتالونيين.

وهذه الهزيمة الرابعة لبرشلونة في آخر 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وبتعادل واحد وبدون أي انتصار، سجلوا هدفين وتلقوا 14 هدفاً.