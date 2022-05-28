

ومنع الحارس البلجيكي منافسه صلاح من التسجيل في أكثر من مناسبة فكان له الدور الأبرز في فوز ريال مدريد باللقب.

وتوّج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليفربول بهدف دون رد حمل توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة التاسعة والخمسين.