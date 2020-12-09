نزال قوي بين أياكس وأتالانتا من قبل beIN SPORTS December 9, 2020 10:56 3:08 دقيقة يستضيف ملعب يوهان كرويف نزالاً قوياً بين أياكس أمستردام وأتالانتا من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية أتالانتا أياكس أمستردام -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة الـ"كاف" يوقف لاعب بيراميدز إبراهيم حسن 0:30 دقيقة تأجيل مباراة فياريال أمام كاراباخ 3:12 دقيقة قمّة مرتقبة بين ريال مدريد ومونشنغلادباخ 1:09 دقيقة دوشان تاديتش في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:16 دقيقة إنتر في مهمة البحث عن العبور من بوابة شاختار 3:08 دقيقة نزال قوي بين أياكس وأتالانتا 1:34 دقيقة لامبارد: "مباراة صعبة" 1:41 دقيقة ويستون ماكيني: "تسلّحنا بالثقة في مواجهة برشلونة" 3:58 دقيقة تشيلسي يتعادل مع كراسنودار وفوز إشبيلية خارج ملعبه 0:31 دقيقة مباراة سان جيرمان وباشاكشهير تٌستأنف الأربعاء