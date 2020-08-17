ناغلسمان يقر بصعوبة المباراة أمام باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS August 17, 2020 20:08 5:08 دقيقة أصرّ ناغلسمان مدرب لايبزيغ على أن المباراة أمام باريس سان جيرمان ستكون صعبة جداً نظراً لإمكانيات بطل فرنسا مشدداً على ضرورة التركيز خاصة وأنّ الفريق الباريسي يملك العديد من الحلول الفردية والجماعية. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان لايبزيغ جوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة ناغلسمان يقر بصعوبة المباراة أمام باريس سان جيرمان 0:27 دقيقة أوتريخت يعلن التعاقد مع الدولي المغربي ميمون ماحي 3:09 دقيقة تألق سان جيرمان وليون يعيد هيبة الدوري الفرنسي 0:32 دقيقة ساوثهامبتون يجدد عقد قائده وورد براوس 2:21 دقيقة الفكر الألماني يفرض نفسه في دوري أبطال أوروبا 0:46 دقيقة مانشستر سيتي يوجه الشكر لسيلفا ويبني له تمثالاً 1:04 دقيقة أبيدال يبلغ سيتيين بإنهاء مرحلته كمدرب لبرشلونة 0:35 دقيقة إينييستا يدعو للاتحاد من أجل مواصلة بناء برشلونة 19:24 دقيقة توخيل يعوّل على نيمار ومبابي في مواجهة لايبزيغ 1:37 دقيقة شاهد أجمل تصديات ياسين بونو