ناغلسمان: "ليفربول لن يكون منافساً سهلاً" من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 20:18 0:54 دقيقة قال مدرب نادي لايبزيغ يوليان ناغلسمان إن فريقه في حالة جيد قبل مواجهة ليفربول في ثمن النهائي مؤكداً أن الفريق الإنكليزي لن يكون منافسا سهلا لأن تركيز المدرب يورغن كلوب وفريقه سيكون على الفوز باللقب القاري. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول لايبزيغ جوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة ناغلسمان: "ليفربول لن يكون منافساً سهلاً" 0:25 دقيقة كومان يرفض تأكيد مشاركة بيكيه أمام سان جيرمان 0:44 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة برشلونة استثنائية" 0:39 دقيقة برشلونة ينهي تحضيراته لمواجهة باريس سان جيرمان 15:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لسان جيرمان قبل مواجهة برشلونة 0:30 دقيقة لعنة الإصابات تلاحق كارفاخال 0:50 دقيقة روزه من مونشنغلادباخ إلى دورتموند نهاية الموسم 8:29 دقيقة كلوب: الأمور طبيعية داخل الفريق رغم تراجع النتائج 0:41 دقيقة إيقاف الأنشطة الرياضية في العراق بسبب فيروس كورونا 0:27 دقيقة بوتشيتينو يعلن قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة