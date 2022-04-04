رئيس رابطة الأندية الأوروبية أشار إلى أن حدث نهائي دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون أكبر من حجمه الحالي، مبدياً استغرابه من كون مواجهة السوبر بول تحظى بأهمية أكبر من نهائي دوري الأبطال.

وأوضح أنه يتم حالياً النظر في إدراج بطولة مصغرة من أربعة أندية لتحل مكان مواجهة كأس السوبر الأوروبية، لتتنافس في هذه البطولة أربعة أندية تأهلت إلى نهائيي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وكشف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية لإدارة الحقوق الإعلامية والتجارية من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة بنسبة 39% في القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية بعد العام 2024.

