ناتشو: "فوز ثمين" من قبل beIN SPORTS February 24, 2021 23:28 1:27 دقيقة أكد المدافع ناتشو بأن فوز ريال مدريد على أتالانتا كان ثميناً نظراً للتنظيم الجيد للفريق الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال. مقابلات أتالانتا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة ماذا قال غوارديولا بعد مواجهة سيتي ومونشنغلادباخ ؟ 1:27 دقيقة ناتشو: "فوز ثمين" 1:32 دقيقة تولوي: "حالة الطرد لم تكن صائبة" 1:10 دقيقة زيدان: لقد عانينا ولكنها نتيجة جيدة 3:47 دقيقة ريال مدريد ينجو من مطب أتالانتا بفوز صعب 3:02 دقيقة سيتي يخطو خطوة هامة نحو بلوغ ربع النهائي 0:28 دقيقة بارتي تعلن انسحابها من بطولة قطر توتال المفتوحة 4:42 دقيقة ميسي يقود برشلونة إلى بر الأمان أمام إلتشي 4:07 دقيقة توتنهام يتخطى فولفسبيرغر ويصل دور الـ16 بسهولة 0:26 دقيقة راوول غارسيا باقٍ مع أتلتيك بيلباو