حقق نابولي الإيطالي فوزاً ثميناُ على ضيفه ليفربول الإنكليزي حامل اللقب بهدفين دون رد في مواجهة كبرى أقيمت على ملعب سان باولو معقل الفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

هدف المباراة الأول أحرزه الدولي البلجيكي درايس ميرتينز من ركلة جزاء في الدقيقة 82، قبل أن يضيف الإسباني يورنتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

أحداث المباراة

الدقيقة 92 - نابولي يضرب بقوة، خطأ دفاعي قاتل من ليفربول ذهبت على إثره الكرة للمهاجم الإسباني البديل يورنتي الذي سددها مباشرة في المرمى معلناً الهدف الثاني لأصحاب الأرض وسط ذهول لاعبي حامل اللقب.

الدقيقة 80 - الكرة تصل لكاليخون داخل منطقة جزاء ليفربول حاول روبرتسون إبعاها فسقط لاعب وسط نابولي فاحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء للفريق الجنوبي انبرى لها ميرتينز محرزاً الهدف الأول لنابولي.

الدقيقة 74 - فيرمينو مرر الكرة لماني الذي استلمها وسددها مباشرة أمسكها الحارس ميريت بعد أن جاءته في وسط المرمى,

الدقيقة 65 - أخطر فرص ليفربول على الإطلاق في المباراة مانولاس مدافع الفريق الإيطالي أخطأ الكرة بغرابة فذهبت إلى صلاح المتربص دائماً فسيطر الملك المصري على الكرة وسددها رائعة في المرمى أخرجها بصعوبة حارس نابولي لركنية.

الدقيقة 57- إنذار لروبرتسون

الدقيقة 49 انطلاقة ساخة جداً لأحداث الشوط الثاني، درايس ميرتينز كاد أن يضع نابولي في المقدمة عندما ارتقى لكرة عرضية وسددها مباشرة بيمناه إلا أن أدريان تألق وأخرجها إلى ركنية في أخطر فرص المباراة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين

الدقيقة 43 - ليفربول يكشر عن أنيابه مع نهاية الشوط الأول، هجمة مرتدة منظمة وسريعة تنتهي عند ميلنر الذي مررها عرضية لصلاح المتأهب لإحراز أول أهداف اللقاء، إلا أن مدافع نابولي ماريو روي تدخل في الوقت المناسب وأخرج الكرة لركلة ركنية، لعبت متقنة وذهبت الكرة على رأس فيرمينو الذي سددها بمهارة ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى نابولي.

الدقيقة 30 - نصف ساعة مرت على انطلاق اللقاء المرتقب إنسيني هو نافذة نابولي الهجومية وعقله المفكر وأخطر لاعبيه، فيما يعتمد ليفربول بشكل كامل في انطلاقاته الهجومية على جناحه ونجمه محمد صلاح.

الدقيقة 20 - أخطر فرص المباراة إلى حد الآن، الكرة تصل إلى ساديو ماني الخالي من الرقابة تماماً داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة أخرجها بتألق حارس نابولي أليكس ميريت.

الدقيقة 15 - نابولي يسعى لمباغتة ليفربول ولكن فان دايك دائماً في الموعد بتمركزه الرائع.

الدقيقة 12 - ليفربول يسعى للتوغل والاختراق عن طريق محمد صلاح من الجانب الأيمن إلا أن دفاع نابولي وخاصة كوليبالي له الكلمة العليا إلى الآن.

الدقيقة 7 - نابولي يتقدم بهدف عن طريق لورنزو إنسيني إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

نابولي

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: ماريو روي - كاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

الوسط: فابيان رويز - آلان

الوسط المهاجم: لورنزو إنسيني - خوزيه كاييخون

الهجوم: هيرفينغ لوزانو - درايس ميرتينز

ليفربول

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت الكسندر ارنولد - أندرو روبرتسون

الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - فابينيو

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو