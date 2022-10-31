أبناء الجنوب الإيطالي الذين حققوا نتائج رائعة في دور المجموعات بتسجيلهم لخمسة انتصارت متتالية وحصدهم للعلامة الكاملة رحلوا إلى إنكلترا بهدف الحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم وكلهم عزم على تحقيق الفوز السادس في المجموعة الأولى رغم صعوبة المهمة أمام منافس عنيد لا يريد التفريط بالنقاط الثلاث بملعبه وأمام جماهيره .

