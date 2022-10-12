وسجل لنابولي، المكسيكي هيرفينغ لوزانو 4، جياكومو راسبادوري 16، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا من ركلة جزاء 62، والنيجيري فيكتور أوسيمين 90.

فيما وقع على هدف الضيف الهولندي الأول دافي كلاسين 49، والثاني ستيفن بيرجوين من ركلة جزاء 83.

وصار رصيد نابولي 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى فيما بقي رصيد أياكس 3 نقاط في المركز الثالث.

وكان ريال مدريد ومانشستر سيتي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بتعادلهما مع مضيفيهما شاختار دانييتسك الأوكراني (1-1) وكوبنهاغن الدنماركي (صفر-صفر) الثلاثاء.

وتأهل نابولي لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في المواسم السبعة التي قضاها في المسابقة، كما أنها المرة الأولى التي يحقق فيها فريق الجنوب الإيطالي 12 نقطة من أول 4 مباريات له في البطولة.