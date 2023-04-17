ميليتاو: "أنشيلوتي ملهم" من قبل beIN SPORTS April 17, 2023 21:00 10:42 دقيقة أشاد المدافع البرازيلي لفريق ريال مدريد إيدير ميليتاو بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشيراً إلى أن نتيجة الذهاب أمام تشلسي غير كافية للعبور إلى المربع الذهبي. مقابلات دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 5:15 دقيقة ليفربول يحقق فوزاً كبيراً على ليدز يونايتد 1:19 دقيقة غوارديولا يتحدث عن مانيه وبايرن 14:13 دقيقة سباليتي: " حارس ميلان هو قائد أوركسترا الدفاع" 10:42 دقيقة ميليتاو: "أنشيلوتي ملهم" 0:36 دقيقة فرج يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش 0:34 دقيقة نور الشربيني تتوج بلقب بطولة بريطانيا 0:46 دقيقة دجوكوفيتش يواصل الصدارة 0:43 دقيقة نهاية العلاقة بين نادي إنتر ولوكاكو؟ 0:40 دقيقة دايلي ميل: كلوب سيتحدث مع صلاح حول ركلات الجزاء 0:50 دقيقة تعادل آخر لآرسنال يظهر شعورهم بألم بالمطاردة