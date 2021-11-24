ورفع ليفربول الفائز هلى بورتو رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد بورتو عند 5 نقاط في المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطة عن ميلان الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع.

وتأجل الحسم على البطاقة الثانية إلى الجولة الأخيرة التي ستشهد استقبال بورتو لغريمه أتلتيكو، وميلان لمنافسه ليفربول.

وكان ليفربول ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي في الجولة السابقة، في حين كان سيحذو بورتو حذوه لو فاز على "ريدز" وخسر أتلتيكو مدريد أمام ميلان.

على ملعب واندا ميتروبوليتانو، خاض رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء مع نسبة نجاح 100 في المئة أمام ميلان حيث خرجوا فائزين من مبارياتهم الثلاث السابقة في دوري الأبطال (قبل هذه الأمسية).

في شوط أوّل مخيب للآمال، سيطر ميلان على الكرة مع نسبة 56 في المئة من دون أن يخلق الكثير من الفرص الخطيرة.

وتلقى ميلان ضربة معنوية بخسارة جهود مهاجمه المخضرم الفرنسي أولفييه جيرو الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 65 بسبب إصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر ليحل بدلاً منه المخضرم الآخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

إلا أن ميلان عوض بتسجيله هدف الفوز وحافظ على آماله بالعبور عبر رأسية البديل البرازيلي جونيور ميسياس إثر تمريرة عرضية متقنة من الإيفواري فرانك كيسيه على الرواق الأيسر في الدقيقة 87.

