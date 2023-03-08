وفرض النادي الإيطالي الفائز باللقب 7 مرات آخرها عام 2007، التعادل على مستضيفه على أرضه وبين جماهيره ومنعه من العودة بالنتيجة ليتأهل بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون مقابل ويبلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012.

وأرجئ انطلاق المباراة لعشر دقائق بسبب الوصول المتأخر للفريقين إلى الملعب، ليتكرر بالتالي ما حصل الثلاثاء في مباراة الفريق اللندني الآخر تشلسي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الذي تأخرت حافلته للوصول إلى "ستامفورد بريدج".

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "نظراً للوصول المتأخر لحافلتي الفريقين، تم تأخير موعد انطلاق المباراة بعشر دقائق وستنطلق الآن في الساعة 21.10 بتوقيت وسط أوروبا (20.10 ت غ)".

وأفاد مدرب ميلان ستيفانو بيولي لشبكة "أمازون برايم" أن فريقه هو من طلب تأخير موعد المباراة لعشر دقائق بسبب تأخر الحافلة للوصول الى الملعب نتيجة زحمة السير.

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في بداية اللقاء مع افتقادهما إلى اللمسة الأخيرة، ما جعل الفرص معدومة حتى الدقيقة 18 حين لعب ميلان ركلة حرة خادعة أوصلت ميسياس ليكون في مواجهة الحارس فرايزر فورستر لكنه سدد بجانب القائم الأيمن.

وانتظر سبيرز حتى الدقيقة 35 ليهدد مرمى الحارس الفرنسي مايك مانيان للمرة الأولى بتسديدة من القائد هاري كاين تحولت من المدافع، لكن الحارس الفرنسي كان يقظاً وأنقذ الموقف.

وفي بداية الشوط الثاني، كان ميلان قريباً من الوصول إلى شباك مضيفه عبر صاحب هدف الذهاب الإسباني ابراهيم دياز بعد تمريرة من ميسياس لكن فورستر تألق في الدفاع عن مرماه (50).

وتحرك توتنهام بعد ذلك وهدد مرمى مانيان عبر هويبيّرغ لكن الحارس الفرنسي كان له بالمرصاد (64)، ثم رد ميلان عبر الفرنسي أوليفييه جيرو الذي وجد في طريقه فورستر (67).

وتعقدت مهمة توتنهام بعدما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول الأرجنتيني كريستيان روميرو على الإنذار الثاني إثر خطأ على الفرنسي تيو هرنانديز (78)، ما سهل من مهمة ميلان وساعده في السير بالمباراة إلى بر الأمان بل كان حتى قريباً من خطف هدف الفوز لو لم يقف القائم الأيسر في وجه تسديدة البديل البلجيكي ديفوك أوريغي (4+90) بعد ثوان على محاولة رأسية لكاين تألق مانيان في صدها.