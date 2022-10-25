ففي الجولة الخامسة قبل الأخيرة الثلاثاء، بات مصير أحد كبار أمجد الكؤوس.

وتناوب على أهداف الروسونيري، ماتيو غابيا برأسية إثر ركلة حرة نفذها ساندرو تونالي (39) والبرتغالي رافايل لياو بعد تمريرة من الفرنسي تيو هرنانديز (50) وركلة جزاء انتزعها تونالي ونفذها الفرنسي الآخر أوليفييه جيرو (59) وروبرت ليوبيشيتش (69 خطأ في مرمى فريقه)، ما جعل بطل "سيري أ" ثانياً بفارق نقطة أمام سالزبورغ قبل استضافته الأخير في الثاني من الشهر المقبل في الجولة الختامية.

أكبر فوز لميلان خارج أرضه في الأبطال منذ نوفمبر 2005 بفوزه على فنربخشة 4-0

وكان تشلسي ضمن التأهل متصدراً للمجموعة بعد فوزه 2-1 على سالزبورج في وقت سابق الثلاثاء، بينما يتذيل زغرب

المجموعة بأربع نقاط.

سجل ميلان أربعة أهداف في مباراة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ فوزه على أرسنال 4-0 على أرضه في دور الـ16 في فبراير 2012.