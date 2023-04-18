وبعد أن أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 22، سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدف التقدم لميلان في الدقيقة 43 ثم أدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لنابولي في الدقيقة 90.

وكان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم نابولي، قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 82.

يذكر أن ميلان قد فاز ذهاباً بهدف دون رد.

ويواجه الفريق اللومباردي في نصف النهائي المتأهل من مواجهة إنتر وبنفيكا.

بعض الأرقام من المباراة:

ميلان يبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

ميلان نجح بالتأهل في 4 من آخر 5 مرات خاض فيها الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

نابولي فشل بالتأهل في آخر 11 مرة خسر فيها مباراة الذهاب في الأدوار الإقصائية للمسابقات الأوروبية.

