ميلان الذي يعيش فترة تخبط في النتائج تمثلت في تحقيقه لانتصار واحد في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، يبحث عن تسجيل نتيجة إيجابية مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، قبل لقاء الإياب في لندن.

وشهد المران الأخير للروسونيري تواصل غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

على الطرف المقابل، أجرى توتنهام مرانه قبل سفره إلى ميلانو بحضور مدربه أنطونيو كونتي، والذي سيعاني من عدة غيابات يأتي في مقدمتها القائد هوغو لوريس ومتوسط الميدان الأوروغواياني رودريغو بنتانكور.

وكان فريق السبيرز قد تعرض لخسارة ثقيلة في الدوري على ميدان ليستر سيتي بهدف لأربعة.

