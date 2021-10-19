وجاءت البداية قوية من جانب سان جيرمان الذي افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق كيليان مبابي بعد مجهود فردي رائع قبل أن يتمكن أندريه سيلفا من إدراك التعادل للايبزيغ في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 57 تمكن نوردي موكيلي من وضع لايبزيغ في المقدمة بإحرازه الهدف الثاني.

واستعاد سان جيرمان توازنه سريعاً وانطلق مبابي بقوة من الجانب الأيمن ثم مرر كرة حاسمة رائعة إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي أودعها الشباك معلناً هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 74 انبرى ميسي بحسم لتسديد ركلة جزاء محرزاً الهدف الثالث للفريق الباريسي.

وقبل نهاية المباراة تحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع أهدر مبابي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء عقب العودة إلى تقنية الفيديو "VAR".

بذلك استعاد سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد أن كان فقدها مؤقتاً عقب الفوز العريض لمانشستر سيتي "6 نقاط" على مستضيفه كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف.

من جانبه استمر تعثر لايبزيغ في المسابقة حيث تلقى خسارته الثالثة تواليا فاستقر في المركز الأخير بدون أي رصيد.

