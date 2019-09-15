ونشر النادي الكاتالوني على حسابه على تويتر "(ليو) ميسي يتمرن مع الفريق و(الفرنسي) عثمان ديمبيلي شارك بشكل جزئي في الحصة التدريبية مع الفريق"، مرفقاً بصورة للأرجنتيني والفرنسي إلى جانب مواطن الأخير أنطوان غريزمان.

وتأتي عودة ميسي الذي لم يشارك بعد في أي مباراة مع النادي الكاتالوني في موسم 2019-2020، قبل نحو 48 ساعة من حلول برشلونة ضيفاً على دورتموند الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا التي تضم أيضًا إنتر الايطالي وسلافيا براغ التشيكي.

وتعرض الأرجنتيني لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال الحصة التدريبية الأولى بعد الإجازة الصيفية منتصف شهر آب/أغسطس الماضي، ما أبعده عن المباريات الأربع التي خاضها فريقه حتى الآن في الليغا.

أما ديمبيلي، فيغيب بداعي التواء في أوتار الركبة اليسرى تعرض له خلال خسارة برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا.

وكان المدرب أرنيستو فالفيردي استبعد في تصريحات الجمعة مشاركة ميسي أمام دورتموند، معتبرًا أنها ستكون "صعبة".

