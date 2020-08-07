ميسي وحلم التتويج مجدداً بلقب دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS August 7, 2020 16:31 2:34 دقيقة أصبح التتويج بدوري أبطال أوروبا الحلم الرئيسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يحاول منذ 2015 إضافة اللقب السادس لخزائن نادي برشلونة. تقارير إخبارية نابولي الإيطالي دوري أبطال أوروبا برشلونة الإسباني ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مانشستر سيتي وريال مدريد – التغطية الخاصة 3:16 دقيقة ديبالا متواجد في تشكيلة يوفنتوس ضد ليون 2:34 دقيقة ميسي وحلم التتويج مجدداً بلقب دوري الأبطال 3:03 دقيقة باريس سان جيرمان يتأهب للسفر إلى البرتغال 2:18 دقيقة هل يقترب شبح الإقالة من ساري؟ 1:49 دقيقة بنزيمة.. علامة فارقة في صفوف الـ"ميرينغي" 0:25 دقيقة غوارديولا: "مواجهة ريال مدريد لا تتحمل الخطأ" 20:52 دقيقة سيتين يدافع عن برشلونة ويحذر من نابولي 0:35 دقيقة النصيري يتحدث عن فوز إشبيلية الثمين على روما 0:35 دقيقة بين الـ"سيتي" وريال مدريد ... من سيثبت علو كعبه؟