من جانبه يعول نابولي كثيرا على عودةِ نجمهِ أوسيمن وكذلك على عاملي الأرض والجمهور لتداركِ خسارة الذهاب وتحقيق التأهل.

قمة نابولي وميلان موعدك معها سيكون مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.