مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - كيفية المشاهدة

يصطدم ريال مدريد مساء اليوم بضيفه مانشستر سيتي في البيرنابيو في ذهاب نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية، حيث يسعى الميرينغي لتحقيق نتيجة جيدة تضعه في أفضل الظروف رغم قوة المنافس، إذ يتطلع رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة تألقهم أمام الاندية الإنكليزية بعد أن أقصوا كل من ليفربول وتشلسي قبل وصولهم للمربع الذهبي.

في المقابل، يأمل مانشستر سيتي رد اعتباره بعد أن خرج على يد ريال مدريد في الموسم الماضي من الدور ذاته بطريقة دراماتيكية إذ بعد فوزه ذهاباً على أرضه (4-3) سقط في مباراة الإياب بمدريد (3-1)، لكن غوارديولا دعا إلى عدم التفكير بالثأر معتبراً الأمر خطأً فادحاً " التفكير في أننا هنا للثأر خطأ فادح، لسنا هنا لهذا الهدف. يجب أن نتعامل معها باعتبارها فرصة أخرى للوصول إلى النهائي.. نحن هنا لتحقيق نتيجة جيدة لأن كل شيء سيحسم في مانشستر ليس هنا".

وأضاف: "ما حدث الموسم الماضي جزء من الماضي، انتهى الأمر. هذه فرصة أخرى، لا شيء آخر. نأتي بعقلية المحاولة مجدداً، مدركين أن تحقيق الهدف يتطلب أن نكون أفضل. الدرس الأفضل الذي يمكن أن نستخلصه من الموسم الماضي هو أننا لسنا هنا للثأر، وإنما لتحقيق نتيجة جيدة".

ريال مدريد ومانشستر سيتي - معلومات البث المباشر والقنوات الناقلة

• مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستُبث اليوم الثلاثاء 9 مايو/أيار 2023.

• موعد بث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي سيكون في الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

• كما ستكون المواجهة المرتقبة منقولة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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