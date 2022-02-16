مباراة انتر وليفربول بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة انتر وليفربول بث مباشر اليوم على beIN SPORTS



موعد مباراة انتر وليفربول

البث المباشر لمباراة انتر وليفربول اليوم الأربعاء 16 فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة انتر وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM

مشاهدة مباراة انتر وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.