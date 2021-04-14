مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر سيتي ودورتموند في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية.

وتمثل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة والفوز غير المطمئن (2-1) الذي حققه لاعبو بيب غوارديولا على ملعب الاتحاد في مانشستر ذهاب هذا الدور، ما يعد بدراما كروية في الإياب.

مباراة مانشستر سيتي ودورتموند - مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند سيكون اليوم الأربعاء في الرابع عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي ودورتموند بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي ودورتموند أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.