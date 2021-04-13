مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو؟

تشكيلة الفريقين

تشيلسي

بورتو

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة تشيلسي وبورتو في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البلوز ذهاباً في المباراة المحتسبة على أرض منافسهم بثنائية نظيفة.

سيسعى لاعبو المدرب توماس توخيل للوصول إلى نصف النهائي، لكن من غير المستبعد أن يكون لرفاق الخبير بيبي ردات فعل كبيرة في المباراة بإلهام من إخراجهم يوفي في الدور السابق.

تشيلسي يتفوق في المواجهات المباشرة

وتميل المواجهات المباشرة بين الفريقين تماماً لمصلحة تشيلسي

• التقى الفريقان في 9 مواجهات سابقة

• فاز تشيلسي في 6 مباريات

• انتصر بورتو في مباراتين

• تعادل الفريقان في مباراة واحدة

• سجل لاعبو تشيلسي 14 هدفاً

• أحرز بورتو 7 أهداف.



مباراة تشيلسي وبورتو - مباشر

البث المباشر لمباراة تشيلسي وبورتو سيكون اليوم الثلاثاء في الثالث عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تشيلسي وبورتو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلسي وبورتو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.