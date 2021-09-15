مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لأهمية حصد الانتصار في الجولة الأولى من أمجد الكؤوس.

● فاز باريس سان جيرمان 5 مرات وتعادل مرة خلال 6 مواجهات أمام الفرق البلجيكية في دوري الأبطال. سجل خلال 21 هدفاً واستقبل هدفاً يتيماً.

● يلتقي الفريقان في دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية بعد موسم 2019-20. فاز باريس سان جيرمان 6-0 في مجموع المباراتين.

مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج - مباشر

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج سيكون اليوم الأربعاء في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 3 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.