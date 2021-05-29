موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت 29 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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🏆 مواجهة إنكليزية خالصة بين مانشستر سيتي وتشيلسي



🤔 هل سنكون إزاء لقب أول للسيتزنس أم تتويج ثان للبلوز؟



🗓️ الليلة

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS 1 PREMIUM

🎙️ تعليق عصام الشوالي



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🔗 https://t.co/cvH3UdKdnA#مانشستر_سيتي_تشلسي #UCLFinal — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2021



