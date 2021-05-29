-
-
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بث مباشر حصرياً على beIN SPORTS
موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت 29 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.