

مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

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مباراة ريال مدريد وتشيلسي على أرض الأخير تأتي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى تشيلسي لبلوغ نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه (توّج عام 2012 باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني في حين خسر نهائي 2008 أمام مواطنه مانشستر يونايتد) من خلال تجاوز عقبة ريال مدريد.

ويبدو الفريق الإنكليزي قريباً من تحقيق هدفه إذ حقق تعادلاً بطعم الفوز ذهاباً على أرض "ألفريدو دي ستيفانو" (1-1).

في المقابل، سيعمل النادي الملكي على قلب المعطيات والعودة بورقة العبور من إنكلترا بغية تحقيق لقبه الـ14 على مستوى أمجد الكؤوس الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي سيكون اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

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