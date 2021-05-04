

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

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مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على أرض الأخير تأتي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى مانشستر سيتي لبلوغ نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه من خلال الحفاظ على تقدّمه ذهاباً (2-1) خارج الديار أو تعزيزه.

في المقابل، سيعمل باريس سان جيرمان على قلب المعطيات والعودة بورقة العبور من إنكلترا بغية خوض النهائي الثاني في تاريخه بعد خسارته للمباراة النهائية الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في بث مباشر عبر الانترنت

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