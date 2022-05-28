مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة ريال مدريد وليفربول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم السبت نظراً لقيمة وعراقة الفريقين ورغبتهما للظفر بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية.

مباراة ليفربول وريال مدريد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

