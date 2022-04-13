

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

معلومات البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الفريقين وطموحاتهما القارية الكبيرة.

ويأمل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في المحافظة على تقدّمه ذهاباً بهدف نظيف ولما لا تعزيزه بغية الوصول إلى نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

في المقابل يسعى رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لقلب المعطيات وترجيح كفتهم لبلوغ المربع الذهبي.

مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

