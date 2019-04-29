البث المباشر لمباراة توتنهام وأياكس أمستردام سيكون الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة توتنهام وأياكس ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

لقراءة التقديم الفني للمباراة:

اياكس بلا خوف وتوتنهام ليس لديه ما يخسر في دوري الأبطال

