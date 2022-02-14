

فرضت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولاحتمالات تواجد الفرنسي مبابي والأرجنتيني ميسي والبرازيلي فينيسيوس في القائمة الأساسية.

ومشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل أنشيلوتي أن يواصل فريقه مستواه الجيد في دوري أبطال أوروبا وتجنب تعثره بالتعادل في مباراته الأخيرة في الدوري أما بوكيتينيو فيسعى لاستغلال معنويات لاعبيه المرتفعة بعد النتائج اللافتة التي يحققها مؤخراً حتى وإن كانت المهمة صعبة على أرضه.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM يوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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