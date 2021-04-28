موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

معلومات البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

نهاية الشوط الأول بتقّدم باريسي مستحق على حساب سيتي (1-0).

الدقيقة 42: فيل فودن في موقع مناسب لتعديل الكفة داخل منطقة الجزاء يهدر فرصة ثمينة للتسجيل إذ تصدّى لتسديدته القوية الرائع نافاس.

الدقيقة 41: توغّل نيمار داخل منطقة جزاء "سيتي" ليسقط أرضاً بعد تدخّل من الجزائري رياض محرز ويطالب بركلة جزاء إلا أنّ الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش أمر بمواصلة اللعب.

الدقيقة 32: خطأ دفاعي فادح من حارس سان جيرمان نافاس كاد يستغله هجوم سيتي لكن الفرصة مرّت بسلام.

الدقيقة 28: الأرجنتيني لياندرو باريديس على أعتاب الهدف الثاني بعد رأسية قوية مرّت بجانب مرمى السيتي.

الدقيقة 21: البرتغالي برناردو سيلفا كاد يغالط حارس سان جيرمان نافاس من لمسة مخادعة لكن الكوستاريكي بالمرصاد.

هدف مستحق للباريسيين في ظل الهجمات المتكررة على مرمى إيدرسون، في المقابل اكتفى سيتي بالاستحواذ على الكرة دون تهديد جدّي لمرمى سان جيرمان.

الدقيقة 15: ماركينيوس يفتتح التسجيل للفريق الباريسي (1-0). استغل البرازيلي ركلة ركنية دقيقة من الأرجنتيني آنخل دي ماريا ليقتنص الكرة من المدافعين ويحولها رأسية محكمة في شباك إيدرسون.

الفريق الباريسي أخطر لحد الآن رغم السيطرة الميدانية للـ"سيتيزنس".

الدقيقة 13: نيمار مصدر الخطر من جديد! عملية منظمة رائعة من سان جيرمان تنتهي بتسديدة قوية من البرازيلي لكن دفاع وحارس سيتي في الموعد.

استحواذ سيتي على الكرة يقابله تمركز جيد لفريق العاصمة الفرنسية، البصمة التكتيكية للمدربين (بوتشيتينو وغوارديولا) واضحة.

فترة جس النبض لم تدم طويلاً إذ يبدو أن كل طرف يسعى للأخذ بزمام الأمور منذ البداية.

الدقيقة 2: أولى محاولات اللقاء لأصحاب الأرض من أقدام نيمار بعد هجمة عكسية خاطفة للباريسيين وتدخل الحارس البرازيلي إيدرسون ينقذ الموقف.

صافرة البداية

الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش يدير قمّة ذهاب الدور نصف نهائي بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على ملعب "بارك دي برانس".

تشكيلة باريس سان جيرمان

🗒️ TEAM NEWS: Marquinhos starts for Paris, Mitchel Bakker is left-back with Abdou Diallo on the bench...@PSG_English | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

تشكيلة مانشستر سيتي

🗒️ TEAM NEWS: Stones starts alongside Rúben Dias for Manchester City...@ManCity | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

يستقبل نادي العاصمة الفرنسية ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في "حديقة الأمراء" ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء في مباراة ساخنة من الصعب التكهن بنتيجتها نظراً لقوة الفريقين وترسانة النجوم التي يمتلكانها. باريس سان جيرمان كان أقصى في طريقه إلى المربع الأخير كل من برشلونة وبايرن ميونيخ حامل اللقب، في حين أزاح السيتيزنس كلاً من منشنغدلاباخ ودورتموند.

وتتجدد المواجهة بين المدربين ماوريسيو بوتشيتينو وبيب غوارديولا بعد أن تواجها لأعوام عدة في الدوري الممتاز حين كان بوتشيتينو مدرباً لتوتنهام، وأقر المدربان بصعوبة المواجهة، فقال مدرب سان جيرمان إن سيتي يضم لاعبين مميزين وتصعب السيطرة عليهم خلال 90 دقيقة لافتاً إلى أن هذه المباراة مختلفة عن مواجهة بايرن أو برشلونة.

من جهته قال غوارديولا إن سان جيرمان "يملك لاعبي النوعية، لا أتحدث هنا عن نيمار ومبابي وحسب، بل دي ماريا ودراكسلر عندما يلعبان. أتحدث عن نوعية لاعبين مثل باريديس، فيراتي، وعن الشخصية التي يلعب بها الفريق".

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي – معلومات البث مباشر

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو اليوم الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021 في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

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