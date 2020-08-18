مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ في نصف نهائي دوري الأبطال ستكون منقولة مباشرةً وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ بث مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ سيكون اليوم الثلاثاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD1 و beIN SPORTS 4k.

سيكون عشاق المستديرة اليوم على موعد مع مباراة واعدة ومثيرة بين فريقين لم يسبق لهما بلوغ نهائي دوري الأبطال من قبل.

ويتطلع النادي الباريسي لتتويج أوروبي ثان، إذ كان فاز من قبل بلقب كأس الكؤوس الأوروبية في العام 1966 في حين لم ينجح في تخطي عقبة نصف النهائي في مسابقة دوري الأبطال.

وأصرّ ناغلسمان على أن المباراة أمام باريس سان جيرمان ستكون صعبة جداً نظراً لإمكانيات بطل فرنسا مشدداً على ضرورة التركيز خاصة وأنّ الفريق الباريسي يملك العديد من الحلول الفردية والجماعية، في حين قال مواطنه الألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان إنه سيعوّل في المباراة على نجميه، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الذي كان يحوم الشك حول مشاركته أساسياً بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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