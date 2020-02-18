مباراة توتنهام ولايبزيغ مباشر يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزيغ هي beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل رؤوف خليف.

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام لايبزيغ على الانترنت ومن دون تقطيع عبر beIN CONNECT.

يسعى توتنهام إلى استثمار صحوته المحلية التي قادته لتحقيق 3 انتصارات متتالية في الدوري ووضعته في المركز الخامس بفارق نقطة خلف تشيلسي صاحب الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حين يستضيف العنيد لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي.

ورغم غياب النجم الأول للفريق وهدّافه هاري كين، لم يجد توتنهام صعوبات كبيرة في التهديف، إذ استطاعت كتيبة مورينيو تسجيل 7 أهداف في آخر 3 مباريات بالدوري بفضل النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل 4 أهداف، لكن الاصابة عصفت بالموهوب الكوري الذي أعلن ناديه إصابته بكسر في الذراع وسيغيب عن الموجهة.

في المقابل يدخل لايبزيغ المواجهة القارية منتشياً بعودته إلى سكة الانتصارات في الدوري الألماني بعد تعادلين وهزيمة، إذ حافظ الفريق على مركزه الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي تعادل معه دون أهداف في المرحلة قبل الماضية.

وبخلاف توتنهام الذي يغيب عنه الفرنسي سيسوكو والإنكليزي هاري كين لا يشكو لايبزيغ من غيابات مؤثرة في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان.