

يسعى ليفربول حامل اللقب إلى تصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا حين يستضيف سالزبورغ النمساوي في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً نابولي الإيطالي وغينك البلجيكي.

وسقط ليفربول في المرحلة الأولى أمام نابولي بثنائية نظيفة على ملعب "سامباولي، فيما فاز سالزبورغ على غينك بنتيجة كبيرة 6-2.

ويرغب رجال المدرب يورغن كلوب في نقل نجاحاتهم المحلية إلى المسرح القاري، حيث يتصدّر الريدز ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بالعلامة الكاملة (21 نقطة) بعد تحقيق 7 انتصارات في 7 مباريات.

وتشكل المباراة أمام سالزبورغ فرصة كبيرة للهداف المصري محمد صلاح ليفتتح سجله التهديفي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورغ

مباراة ليفربول وسالزبورغ تشاهدونها في بث مباشر الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ

البث المباشر لمباراة ليفربول وسالزبورغ تتابعونه حصرياً عبر beIN SPORTS HD2.

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