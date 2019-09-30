مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ - مباشر - اشترك هنا

تعتبر مواجهة الغد في لندن هامة جداً لصراع بايرن وتوتنهام على صدارة المجموعة لثانية بما أنهما المرشحان الأوفر حظاً لنيل بطاقتيها إلى الدور ثمن النهائي على حساب النجم الأحمر الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

غير أنّ "البافاري" يخوض اللقاء بمعنويات أفضل من فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ استهل مسعاه لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2013 بفوز كبير على النجم الأحمر 3-صفر، في حين فرط توتنهام بتقدمه على مضيفه أولمبياكوس بهدفين واكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 2-2.

موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD5 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ وأهم مباريات دوري أبطال أوروبا بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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