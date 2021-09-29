مشاهدة مباراة يوفنتوس وتشيلسي في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي - كيفية المشاهدة

مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يحل حامل اللقب ضيفاً على يوفنتوس في تورينو مساء الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما افتتح كل من الفريقين مشواره في المجموعة بثلاث نقاط بعد فوز تشيلسي على زينيت سان بطرسبورغ الروسي في ملعبه 1-صفر ويوفنتوس على مضيفه مالمو السويدي 3-صفر، ستكون المواجهة مفصلية إلى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي سيكون السبَّاق الى حسم تأهله وحتى الصدارة.

موعد مباراة يوفنتوس و تشيلسي

موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي هو اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد تشيلسي

مباراة يوفنتوس ضد تشيلسي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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